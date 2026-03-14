لحظة بلحظة.. أوتوهو 1-1 الزمالك.. هدف ملغي للأبيض

زوار مواقع مصراوي انتظروا تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ

تفاصيل مباراة الزمالك وأوتوهو

إلى أحداث اللقاء:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: خطأ ضد شيكو بانزا

الدقيقة 8: رمية تماس لصالح أوتوهو

الدقيقة 10: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها محمد شحاتة

الدقيقة 11: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها أحمد فتوح

الدقيقة 13: الهدف الأول لصالح أوتوهو عن طريق تشارليز

الدقيقة 18: حارس أوتوهو يتصدى لكرة عدي الدباغ

الدقيقة 20: الاستحواذ لصالح أوتوهو 62٪ مقابل 38٪ للزمالك

الدقيقة 32: عدي الدباغ يسجل التعادل للزمالك

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 51: عرضية من لاعب أوتوهو تصل سهلة في يد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 55: تسديدة من سيف الجزيري تخرج أعلى مرمى أوتوهو

الدقيقة 56: تسديدة من لاعب أوتوهو من داخل منطقة جزاء الزمالك تخرج أعلى مرمى الزمالك

