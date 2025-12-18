تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات 18-12-2025
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، بينما ارتفع في بنكي مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.