تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات 18-12-2025

كتب : أحمد الخطيب

09:44 ص 18/12/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، بينما ارتفع في بنكي مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع في بنكين سعر الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم

