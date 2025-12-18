إعلان

إقبال ضعيف على اللجان الانتخابية بمدينة الطور في بداية اليوم الثاني والأخير

كتب : مصراوي

10:21 ص 18/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطور انتخابات مصر اللجان الانتخابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح