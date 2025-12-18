إعلان

حصار 7 عاملين بعد انهيار حاجز فولاذي في موقع بناء بكوريا الجنوبية

كتب : مصراوي

10:15 ص 18/12/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سول- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية انهيار حاجز فولاذي في موقع بناء نفق يصل إلى محطة يوييدو في العاصمة سول اليوم الخميس، مما أسفر عن حصار سبعة عاملين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحادث وقع الساعة الواحدة واثنين وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، ويعتقد أنه وقع على عمق 80 مترا. وتم العثور على أحد العاملين، وهو في الخمسينات من عمره، وقد أصيب بأزمة قلبية وتم نقله لمستشفى قريب.

وقالت الشرطة ومسؤلوو رجال الإطفاء إن العمليات جارية لانقاذ الستة الآخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار حاجز فولاذي كوريا الجنوبية الشرطة الكورية الجنوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح