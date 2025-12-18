حصار 7 عاملين بعد انهيار حاجز فولاذي في موقع بناء بكوريا الجنوبية

سول- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية انهيار حاجز فولاذي في موقع بناء نفق يصل إلى محطة يوييدو في العاصمة سول اليوم الخميس، مما أسفر عن حصار سبعة عاملين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحادث وقع الساعة الواحدة واثنين وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، ويعتقد أنه وقع على عمق 80 مترا. وتم العثور على أحد العاملين، وهو في الخمسينات من عمره، وقد أصيب بأزمة قلبية وتم نقله لمستشفى قريب.

وقالت الشرطة ومسؤلوو رجال الإطفاء إن العمليات جارية لانقاذ الستة الآخرين.