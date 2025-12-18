شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة اعتبارًا من الجمعة 19 ديسمبر 2025 وحتى الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية: تظهر من الساعة 3 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت، أنه يسود الـ6 أيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة "العظمى - الصغرى":

الجمعة 19 ديسمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 / 12.

السواحل الشمالية: 20 / 10.

شمال الصعيد: 21 / 07.

جنوب الصعيد: 24 / 10.

السبت 20 ديسمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 / 13.

السواحل الشمالية: 20 / 10.

شمال الصعيد: 21 / 07.

جنوب الصعيد: 25 / 11.

الأحد 21 ديسمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 / 13.

السواحل الشمالية: 21 / 11.

شمال الصعيد: 22 / 08.

جنوب الصعيد: 25 / 11.

الاثنين 22 ديسمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 / 12.

السواحل الشمالية: 20 / 11.

شمال الصعيد: 22 / 08.

جنوب الصعيد: 26 / 12.

الثلاثاء 23 ديسمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 / 12.

السواحل الشمالية: 20 / 10.

شمال الصعيد: 21 / 08.

جنوب الصعيد: 27 / 11.