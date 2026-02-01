"الإعصار القنبلة".. عاصفة شتوية وثلوج تضرب الولايات المتحدة

(د ب أ)

تسببت عاصفة شتوية شديدة في هطول ثلوج وهبوب رياح بقوة الإعصار وأمواج عاصفة وبرد خطير إلى جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الأحد إن نظام الضغط المنخفض قبالة الساحل تطور خلال الليل إلى ما يعرف بالإعصار القنبلة، وهو عاصفة شتوية شديدة القوة.

وفي ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، كانت كميات تساقط الثلوج المحلية من بين أعلى المعدلات منذ بدء التسجيل. وبحلول صباح الأحد، تم قياس أكثر من 25 سنتيمترا في بعض المناطق الساحلية، وفي مدينة شارلوت، كان اليوم هو رابع أكبر تساقط للثلوج منذ ما يقرب من 150 عاما.

كما تأثرت ولاية كارولاينا الجنوبية وكذلك أجزاء من جورجيا وفيرجينيا.

وفي الجنوب، تسبب هواء القطب الشمالي البارد الذي أعقب العاصفة في حدوث ظواهر جوية غير عادية.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية في ولاية فلوريدا عن تسجيل درجات حرارة قياسية باردة جديدة لشهر فبراير ، مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون درجة التجمد - حتى في أجزاء من جنوب فلوريدا.