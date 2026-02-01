تجديد حبس سائق تحرش بسيدة بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة رفقته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، أفادت فيه بتعرضها للتحرش الجنسي من قائد سيارة ميكروباص، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء استقلالها السيارة بدائرة القسم.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد السيارة المشار إليها.

وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية، ولا يحمل رخصة قيادة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي جاء في أقوال المُبلغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.