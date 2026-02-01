رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة إلى لاعب الفريق حمزة عبد الكريم، بعد انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 1 فبراير الجاري، التعاقد مع حمزة عبد الكريم، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب: "الفتى الذهبي، نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

وانتقل عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند أحقية الشراء مقابل 3 مليون يورو.

وخطف عبد الكريم الأنظار بشكل كبير، خلال الفترة الماضية بعدما شارك رفقة منتخب مصر للناشئين، في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر، في نوفمبر الماضي 2025.

أقرأ أيضًا:

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

"أول مصري في البلوجرانا".. برشلونة يحتفي بضم حمزة عبدالكريم