مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

كتب : مصراوي

06:37 م 01/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (2)
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (3)
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (4)
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة إلى لاعب الفريق حمزة عبد الكريم، بعد انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 1 فبراير الجاري، التعاقد مع حمزة عبد الكريم، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب: "الفتى الذهبي، نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

وانتقل عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند أحقية الشراء مقابل 3 مليون يورو.

وخطف عبد الكريم الأنظار بشكل كبير، خلال الفترة الماضية بعدما شارك رفقة منتخب مصر للناشئين، في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر، في نوفمبر الماضي 2025.

أقرأ أيضًا:

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

"أول مصري في البلوجرانا".. برشلونة يحتفي بضم حمزة عبدالكريم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة الإسباني نادي برشلونة النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
زووم

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل
اقتصاد

رغم التراجع الحاد.. خبراء: الذهب ما زال ملاذًا آمنًا على المدى الطويل

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان