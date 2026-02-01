إعلان

الليلة.. اعتماد نتيجة "إعدادية بورسعيد" ورابط الاستعلام

كتب : مصراوي

07:23 م 01/02/2026

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن يعلن سيادته نسبة النجاح العامة فور توقيع الأوراق الرسمية.

وتتيح المحافظة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام الفوري عن النتيجة عقب اعتمادها مباشرة، وذلك عبر إدخال رقم الجلوس على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة بورسعيد، والذي سيتم تفعيله للجمهور فور انتهاء مراسم الاعتماد بديوان عام المحافظة. اضغط هنا

محب حبشي بورسعيد نتيجة الإعدادية تعليم بورسعيد

