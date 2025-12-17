ملامح الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب

استعدادات مكثفة تقوم بها إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير المقبل، لإطلاق دورته السابعة والخمسين.

وتحل رومانيا ضيف شرف الدورة 57، حيث ستعرض ثقافتها الأدبية والفنية من خلال فعاليات وندوات ومعارض مخصصة، تعكس التراث الأدبي والثقافي الروماني وتربطه بالأدب المصري المعاصر.

شخصية المعرض..

وقد تم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل، لتكون شخصيته محور الدورة، وذلك احتفاءً بإسهاماته الأدبية الكبيرة وترسيخه للثقافة المصرية في الأدب العالمي، بينما تم اختيار محيى الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل، تقديرًا لإسهاماته في مجال أدب الأطفال وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة.

ويشهد المعرض هذا العام تكريم مجموعة من الشخصيات والأدباء والجهات البارزة.

كما اعتمد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتي يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذي يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.

وتستعد الدورة المقبلة لاستضافة واحدة من أكثر المشاركات الفلسطينية ثراءً في تاريخ المعرض، في حدث ينتظره جمهور واسع من عشّاق الثقافة العربية، تأكيدًا على أن الكتاب والفن والمعرفة ما زالت جسورًا راسخة تجمع بين الشعوب، وتؤكد حضور فلسطين الدائم في الوجدان العربي.

وتأتي المشاركة تعزيزا للحضور الفلسطيني، كما تعكس الدعوة الجديدة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الثقافة الفلسطينية على المستويين العربي والدولي، والتزامها الدائم بالدفاع عن الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والمحو.

وأكد وزير الثقافة المصري أن تعزيز المشاركة الفلسطينية في المعرض هو امتداد للمواقف الراسخة للقاهرة تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الثقافة كانت وستظل إحدى جبهات المقاومة الأساسية التي تحمي الوعي وتحفظ الذاكرة الجماعية.

وأوضح الوزير أن المعرض يمثل منصة واسعة للتعريف بفلسطين وتراثها وصوت مثقفيها، خصوصًا في ظل الظروف السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية، مضيفًا أن حضور وزير الثقافة الفلسطيني سيضفي على الحدث بُعدًا عربيًا مهمًا.

من جانبه قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، إن الدورة الجديدة ستمنح مساحة استثنائية للشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر حضورًا وإقبالًا، حيث شكلوا نحو 80% من زوار الدورة الماضية.

وأشار إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن سلسلة من الندوات اليومية بعنوان: "جيل يكتب العالم بطريقته" ويشارك في هذه الندوات مبدعون من مصر والعالم العربي تحت سن الأربعين، لعرض تجاربهم في الكتابة والإبداع، ومناقشة تأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على أساليب إنتاج المعرفة والفن.

وأكد مجاهد أن المعرض سيقوم للمرة الأولى بطباعة أعمال شعراء الجامعات وعرضها ضمن ندوات خاصة تُخصّص للاحتفاء بإبداعاتهم.

الأطفال في قلب المشهد الثقافي

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض أن الدورة الـ57 ستقدّم برنامجًا متكاملًا للأطفال يشمل: مسابقات للرسم، ورش قراءة مستوحاة من أعمال نجيب محفوظ، فعاليات تهدف إلى ترسيخ حب الأدب والقراءة لدى النشء، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام في سياق رؤية المعرض لدعم الأجيال الجديدة وربطهم بالمكتبة العربية وتراثها الإبداعي.

معرض القاهرة للكتاب.. منصة تواصل بين الأجيال

وشدد "مجاهد" على أن معرض هذا العام سيكون منصة للتواصل بين مختلف الأجيال، من الرواد الكبار وأصحاب التجارب الراسخة، إلى الشباب الواعد، وصولًا إلى الأطفال الذين تُبنى لديهم البذرة الأولى للقراءة والإبداع.

وأكد أن هذه الرؤية تأتي في إطار مشروع ثقافي شامل يعكس دور مصر الريادي في دعم الإبداع وصناعة الوعي، وترسيخ مكانة الثقافة كركيزة أساسية في تشكيل الهوية وبناء المجتمع.