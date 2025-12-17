

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، معتبرا أن المبعوث ستيف ويتكوف هو الرجل المناسب لإتمام هذه الصفقة.

وقال ترامب، إن ستيف ويتكوف لم يكن يعرف سوى القليل عن أنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي مختلف الأماكن التي يعمل، فيها لكنني أدركت أنه الشخص المناسب لإبرام صفقة.

وأضاف: "لدي أشخاص آخرون رائعون في إبرام الصفقات، لكنك تضطر إلى خوض حرب عالمية ثالثة قبل إتمام الصفقة، وهذا ما لا نريده، الجميع يحب ويتكوف إنه مفاوض ممتاز، لكن الأهم أن الجميع يحبه وأعتقد أننا سنكون قريبين جدا من التسوية الأوكرانية سنرى كيف ستسير الأمور.

وأضاف ترامب: "كنت أعتقد أن أسهل حرب يمكن تسويتها هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنه لدي علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا لم تكن لتحدث أبدا، ولم تحدث طوال 4 سنوات، بوتين كان يفهم ذلك لم تكن لتقع إطلاقا لكن ستيف قام بعمل رائع".

وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تسير على ما يرام، وأن إنهاء الحرب بات أقرب من أي وقت مضى.

وقال ترامب، إنه أجرى محادثات جيدة مع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين بشأن التسوية، وفقا لروسيا اليوم.