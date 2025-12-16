مباريات الأمس
موقف صلاح.. عربي وحيد في تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبًا في العالم

كتب : هند عواد

09:29 م 16/12/2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم، وشهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد.

وتضم تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبا في العالم، النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، و6 لاعبين من باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توج بالدوري الإنجليزي، فيما تضم القائمة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وهو العربي الوحيد بها.

وجاءت تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبًا في العالم، كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ويليان باتشو، فيرجيل فان ديك، نونو مينديز

خط الوسط: كول بالمر، فيتينيا، بيدري، جود بيلينجهام

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لامين يامال

