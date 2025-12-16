ملخص مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا الودية

تمكن منتخب مصر الأول من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين اليوم الثلاثاء، استعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود صابر ومصطفي محمد

أبرز أحداث مباراة مصر ونيجيريا الودية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب مصر ولكن دون خطورة.

الدقيقة 7: خطأ لصالح إمام عاشور لاعب منتخب مصر في منتصف الملعب.

الدقيقة 12: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المنتخبين.

الدقيقة 18: تسديدة من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر أعلى مرمى المنتخب.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من إمام عاشور تصطدم بدفاع منتخب نيجيريا.

الدقيقة 27: محمود صابر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى نيجيريا.

الدقيقة 37: عرضية من إمام عاشور لاعب منتخب مصر ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: أوازيم يسجل هدف التعادل لمنتخب نيجيريا في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: عرضية من محمود صابر لاعب منتخب مصر تمر أمام مصطفى محمد.

الدقيقة 53: مصطفى محمد يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر.

الدقيقة 64: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها لها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 72: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب نيجيريا.

الدقيقة 77: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 83: عرضية من محمد هاني لاعب منتخب مصر يبعدها دفاع نيجيريا.

الدقيقة 86: فرصة الثالث تضيع من منتخب مصر بعد توغل من محمد شحاتة داخل منطقة الجزاء ولكن مدافع نيجيريا يبعد الكرة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.