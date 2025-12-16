فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا الودية

"في أمم أفريقيا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على نيجيريا وديا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا الودية، التي تجمع بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لأمم أفريقيا.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في الشوط الأول اللاعب محمود صابر، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو في الدقيقة.

وقبل نهاية الشوط بدقائق قليلة نجح اللاعب شيدوزي أوازيم، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 2+45 من عمر الشوط الأول.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.