يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب نيجيريا وديا اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود صابر ومصطفي محمد

أبرز أحداث مباراة مصر ونيجيريا الودية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب مصر ولكن دون خطورة.

الدقيقة 7: خطأ لصالح إمام عاشور لاعب منتخب مصر في منتصف الملعب.

الدقيقة 12: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المنتخبين.

الدقيقة 18: تسديدة من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر أعلى مرمى المنتخب.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من إمام عاشور تصطدم بدفاع منتخب نيجيريا.

الدقيقة 27: محمود صابر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى نيجيريا.

الدقيقة 37: عرضية من إمام عاشور لاعب منتخب مصر ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: أوازيم يسجل هدف التعادل لمنتخب نيجيريا في مرمى منتخب مصر.