مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

0 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

لاعب تشيلسي يكشف عن محاولة انتحاره بسبب اضاعة ركلة جزاء

كتب : محمد عبد الهادي

03:44 م 15/12/2025

جون تيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف جون تيري، قائد تشيلسي السابق، عن اللحظات الصعبة التي مر بها بعد إضاعته ركلة جزاء حاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 أمام مانشستر يونايتد.

وأوضح تيري أنه فكر في الانتحار من الطابق الخامس والعشرين في فندق الفريق بموسكو، قبل أن يقوم زملاؤه بنقله إلى الطابق السفلي، مشيرًا إلى شعوره باليأس الشديد بعد فقدان الفرصة التي كان يمكن أن تمنح فريقه اللقب.

وأضاف تيري في حديثه لبرنامج بودكاست ريس ميني أن تلك اللحظات جعلته يتساءل: "لماذا؟ لماذا؟"، لكنه لم يصل إلى تنفيذ أي شيء، مؤكدًا أن الدعم الذي تلقاه من زملائه، ولا سيما مساعد مدرب تشيلسي آنذاك راي ويلكنز، ساعده على تجاوز الأزمة النفسية.

وأشار تيري إلى أن فترة ما بعد المباراة كانت مؤلمة للغاية، إذ كان بالكاد ينام وكان يعيش ذكريات تلك الليلة باستمرار، لكنه تمكن لاحقًا من تخفيف وقع الأزمة مع مرور الوقت، خاصة بعد اعتزاله وانتهاء ضغط المباريات الأسبوعية.

واستعاد تيري جزءًا من السعادة لاحقًا بتحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2012 مع تشيلسي، رغم أنه كان موقوفًا عن المباراة النهائية، مؤكدًا أن الدعم الحقيقي للأصدقاء يظهر في الأوقات الصعبة وأنه لم ينسَ مساعدة راي ويلكنز الذي توفي في 2018.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون تيري تشيلسي دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء