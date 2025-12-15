الكشف عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدا لسفر بعثة الفراعنة للمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء، في آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

