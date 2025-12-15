مباريات الأمس
غضب جماهيري في إنجلترا بسبب أسعار تذاكر كأس العالم .. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:26 م 15/12/2025

مشجعو منتخب إنجلترا

كتب- محمد عبدالهادي:

طالب مشجعو منتخب إنجلترا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدم بيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026، بعد إعلان الفيفا عن أسعار وصفوها بـ "الفاضحة".

وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن أحد أعضاء نادي مشجعي إنجلترا أرسل رسالة إلى رئيس الاتحاد الإنجليزي والرئيس التنفيذي، يحثهم فيها على عدم بيع التذاكر قبل الصيف المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تجبر الفيفا على إعادة النظر في التسعير.

وأثارت أسعار التذاكر صدمة واسعة بين المشجعين، حيث قد تصل تكلفة متابعة المباريات إلى أكثر من 5000 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية 3128 جنيهًا إسترلينيًا.

وأشار المشجعون في رسالتهم إلى أن الوضع يهدد الرحلات العائلية لمتابعة المنتخب في الصيف المقبل، وأن البعض قد يضطر إلى تحمل ديون من أجل حضور المباريات، مؤكدين أن كرة القدم لا شيء بدون جماهيرها.

وأعرب الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي عن قلقه من الأسعار المبالغ فيها، مشيرًا إلى أن الفيفا تستغل ولاء المشجعين لتحقيق أرباح، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق جماهير كرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إنجلترا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026

