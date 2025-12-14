تحدث حارس مرمى نادي أهلي جدة السعودي ومنتخب السعودية السابق عبدالهادي حداد، عن مباراة منتخب بلاده المقرر إقامتها غدا، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025.

ويلاقي منتخب السعودية نظيره منتخب الأردن، غدا الإثنين 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "البيت"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب.

وقال حداد في تصريحات خاصة لمصراوي: "بكل تأكيد مباراة المنتخب الوطني والأردن غدا، ستكون مباراة كبيرة وومتعة، بين منتخبين من الأقوى في الوطن العربي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "منتخبي الأردن والسعودية، لديهما الطموح والإرادة القوية للحصول على بطولة كأس العرب 2025، حتى يكون تحضيرا نفسيا قويا ومميزا، قبل أشهر قليلة من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026".

وتابع: "المنتخب السعودي، يتمتع بلاعبين أصحاب قدرات وإمكانيات مهارية وفنية عالية، في المقابل المنتخب الأردني يقدم مستويات كبيرة في البطولة، ولديه طموح لتحقيق اللقب العربي الأول له".

وعن غياب يزن النعيمات، قال حداد: "بالتأكيد إصابة يزن النعيمات ستؤثر على المنتخب الأردني في المباراة، فهو يمثل قوية كبيرة في هجوم النشامى".

واختتم حداد تصريحاته: "أتوقع أننا سنشاهد مباراة قوية غدا بين السعودية والأردن، ويمكن أن تمتد المباراة إلى أشواط إضافية".

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

