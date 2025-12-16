(د ب أ)



وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسمح بمصادرة أو تأميم العقارات السكنية غير المستخدمة في المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وتنص المادة 21 على أن "المباني السكنية والشقق والغرف التي تبدو عليها مظاهر تخلي سكانها عنها ، سيتم اعتبارها ملكية لجمهورية دونيتسك الشعبية أو بلدياتها".

وأنشأت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المعلنة من طرف واحد ، ميليشيات شبه عسكرية مدعومة روسيًا في عام 2014 في جزء من مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وقد قامت روسيا بضمها إليها لاحقًا.