سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بالتعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 13-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5735 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4915 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3823 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2731 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 203860 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4299 دولارات للأونصة، "وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24" خلال تعاملات الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.35% إلى نحو 4338 دولار للأونصة، "وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24"، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.