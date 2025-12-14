مباريات الأمس
تصريح غير متوقع من لاعب ليفربول عن صلاح وسلوت

كتب : مصطفى الجريتلي

06:16 ص 14/12/2025
قال إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول إنه لا يعتقد أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة لزميله المصري محمد صلاح مع النادي.

وأضاف كوناتي خلال تصريحات لقناة CANAL+ عقب مباراة برايتون:"الجميع رأى مدى حب النادي لمحمد صلاح هو لاعب يحبه الجميع"، ثم أردف:"صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض".

وأتم اللاعب الفرنسي تصريحاته بالتنويه إلى أن الجميع عليه أن يستوعب فكرة أن لاعب بمكانة صلاح قد يشعر بالإحباط أحيانًا.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

فريق ليفربول فاز بهدفين نظيفين على ضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدفًا بعدما شارك بديلاً في الدقيقة 26 ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى المساهمة 277 رفقة ليفربول محطمًا رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

