رسالة إيجابية من أرني سلوت لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

أشاد المدير الفني الهولندي أرني سلوت بالمحترف المصري بصفوفه محمد صلاح والمستوى الذي ظهر به خلال مباراة برايتون، متمنيًا له التوفيق في كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وقال سلوت في تصريحات صحفية له عقب مباراة برايتون:"صلاح كان متواجدًا في كل فرصة لنا خلال المباراة وأول كرة لمسها كادت أن تكون تمريرة حاسمة لماك أليستر، ثم صنع هدفًا من ركلة ركنية، وكاد أن يسجل بنفسه.. كان من الجيد رؤيته في الملعب يشكل تهديدًا.. أمر مُرضِ حقًا".

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته بقوله:"مو الآن إلى كأس الأمم الإفريقية وآمل أن يُقدم أداءً مميزًا".

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وفاز ليفربول بهدفين نظيفين على نظيره برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

موعد كأس أمم أفريقيا 2025

وتستضيف دولة المغرب منافسات النسخة المرتقبة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

