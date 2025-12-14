بعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميًا



وكالات

أسدل الستار أخيرا على المسيرة الأسطورية للنجم جون سينا بخسارته نزاله الأخير في حلبات المصارعة أمام جونثر في ليلة مؤثرة بعرض Saturday Night’s Main Event فجر اليوم الأحد.

وأنهي الأمريكي جون سينا أسطورة لعبة المصارعة جولته الاعتزالية التي امتدت على مدار عام بمواجهة جونتر في عرض 'ساترداي نايت مين إيفنت'.

وخاض سينا ​​نزالات تاريخية في عامه الأخير ضمن جولته الاعتزالية ضد كلا من: كودي رودز، وسي إم بانك، وراندي أورتن، وبروك ليسنر، وإيه جيه ستايلز، وسامي زين، ولوغان بول، وآر-تروث، ودومينيك ميستيريو.

بدأت المواجهة بالتحام تقليدي وسط هتافات الجماهير لسينا قبل أن يستفز غونثر الحضور بخروجه للاحتجاج على الحكم لتتصاعد الهتافات ضده.

وفرض جونثر أسلوبه العنيف موجها ضربات قاسية بلا رحمة إلى سينا فيما لم تتردد الجماهير في التعبير عن غضبها.

عاد سينا تدريجيا إلى النزال ونجح في تنفيذ سلسلة حركاته الشهيرة وكاد يحسم المواجهة أكثر من مرة لكن جونثر أفلت في كل مرة قبل أن تتصاعد الدراما مع تبادل السيطرة والعدات القريبة.

ورغم اعتزاله المصارعة لن يغيب سينا كليا عن WWE إذ سيواصل دوره كسفير للشركة لتستمر منتجاته الرسمية في المتاجر ويمكن اختصار هذه الليلة التاريخية بكلمات بسيطة: "شكرا جون سينا".

وعقب النزال قام سينا بوضع ربطاته وحذائه على الحلبة معلنا اعتزاله الرسمي قبل أن يتركه وهو يكاد يبكي ويدخل لغرفته وسط تحية كبيرة من الجماهير.

كانت مسيرة المصارع الأمريكي قد بدأت في عام 2000 قبل أن ينضم لاتحاد المصارعة الحرة wwe ويظهر ضمن نجوم اللعبة لأول مرة بشكل احترافي عام 2002 ليتحول إلى أحد أشهر أساطيرها بعد مسيرة امتدت 23 عاما، وفقا لروسيا اليوم.

وحرص نجوم عالم المصارعة الحرة ومسؤولو اتحاد اللعبة على توديع جون سينا وسط تصفيق الجماهير وتأثر المصارع صاحب الـ48 عاما.

وقال جون سينا في رسالته الأخيرة للجماهير: "لقد كان من دواعي سروري خدمتكم طوال هذه السنوات، شكرا لكم.