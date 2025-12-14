مباريات الأمس
رد فعل طريف من فيرمينو عند مقابلة الفريق المصري لأشباه اللاعبين (فيديو وصور)

كتب : مصطفى الجريتلي

02:07 ص 14/12/2025
ظهر النجم البرازيلي فيرمينو بمقطع فيديو خلال مقابلته للفريق المصري لأشباه اللاعبين العالميين على هامش حضورهم مباراة فلامنجو البرازيلي ونظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتفاجأ فيرمينو بأشباه زملائه السابقين بصفوف ليفربول فان دايك وأليسون وكذلك بشبيه النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد مبابي والأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي.

نتيجة مباراة فلامنجو وبيراميدز

وفاز فريق فلامنجو بهدفين نظيفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وكان فيرمينو قد انضم لصفوف السد القطري خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الأهلي السعودي.

اقرأ أيضًا:

صحيفة أردنية تفجر مفاجآة بخصوص إصابة يزن النعيمات

"بحضور شوبير".. 18 صورة لنجوم الرياضة في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيرمينو نتيجة مباراة بيراميدز وفلامنجو شبيه ميسي شبيه مبابي شبيه فان دايك شبيه أليسون ليفربول مبابي

