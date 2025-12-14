فيديو أهداف مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ظهر النجم البرازيلي فيرمينو بمقطع فيديو خلال مقابلته للفريق المصري لأشباه اللاعبين العالميين على هامش حضورهم مباراة فلامنجو البرازيلي ونظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتفاجأ فيرمينو بأشباه زملائه السابقين بصفوف ليفربول فان دايك وأليسون وكذلك بشبيه النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد مبابي والأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي.

نتيجة مباراة فلامنجو وبيراميدز

وفاز فريق فلامنجو بهدفين نظيفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وكان فيرمينو قد انضم لصفوف السد القطري خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف الأهلي السعودي.

