ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تتوقع نسب فوز المنتخبات بأمم إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

10:22 ص 14/12/2025
    تميمة دوري أمم أفريقيا
    عمر مرموش من أمم أفريقيا تحت 20 عاما
    احتفال أبو تريكة بهدفه في نهائي أمم أفريقيا 2008
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب المغرب الردييف
    منتخب المغرب
    منتخب تونس
    منتخب تونس
    محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس
    منتخب الجزائر
    منتخب الجزائر
    منتخب السنغال للمحليين
    منتخب السنغال
    لاعبي منتخب السنغال
    منتخب السنغال

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الأكبر في القارة السمراء، وذلك عندما تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 من شهر يناير المقبل.

ووضعت منصة أوبتا للاحصائيات، نسب تقريبية لأكثر المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس الأمم، حيث جاءت المغرب في المرتبة الأولى بالترتيب، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

ترتيب المنتخبات المرشحة بكأس أمم إفريقيا بحسب منصة أوبتا:

منتخب المغرب بنسبة 19.16%

منتخب مصر بنسبة 12.75%

منتخب الجزائر بنسبة 12.27%

منتخب السنغال بنسبة 11.66%

منتخب نيجيريا بنسبة 7.59%

منتخب كوت ديفوار بنسبة 6.62%

منتخب تونس بنسبة 6.61%

منتخب مالي بنسبة 5.95%

منتخب الكاميرون بنسبة 5.11%

منتخب جنوب إفريقيا بنسبة 2.11%

منتخبات أمم إفريقيا أمم إفريقيا كأس الامم الإفريقية منتخب مصر

