رغم الإقصاء المبكر.. منتخب مصر ضمن قائمة الأكثر وصولًا إلى نصف نهائي كأس

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الأكبر في القارة السمراء، وذلك عندما تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 من شهر يناير المقبل.

ووضعت منصة أوبتا للاحصائيات، نسب تقريبية لأكثر المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس الأمم، حيث جاءت المغرب في المرتبة الأولى بالترتيب، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

ترتيب المنتخبات المرشحة بكأس أمم إفريقيا بحسب منصة أوبتا:

منتخب المغرب بنسبة 19.16%

منتخب مصر بنسبة 12.75%

منتخب الجزائر بنسبة 12.27%

منتخب السنغال بنسبة 11.66%

منتخب نيجيريا بنسبة 7.59%

منتخب كوت ديفوار بنسبة 6.62%

منتخب تونس بنسبة 6.61%

منتخب مالي بنسبة 5.95%

منتخب الكاميرون بنسبة 5.11%

منتخب جنوب إفريقيا بنسبة 2.11%