تلقى فريق بيراميدز الهزيمة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبهذه النتيجة ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الإنتركونتيننتال، من دور نصف النهائي، فيما ضمن فريق فلامنجو الصعود إلى نهائي البطولة لملاقاة باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس التحدي.

ويشارك فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال مباشرة، باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجونة يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر، أن فريق بيراميدز يشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، بفريق الشباب دون مشاركة أي من لاعبي الفريق الأول.

