"قبل الانضمام لمنتخب مصر".. صلاح يودع جماهير ليفربول بفيديو مؤثر

كتب : محمد القرش

09:50 م 13/12/2025
في لفتة وداعية قبل الانضمام لصفوف الفراعنة، حرص النجم محمد صلاح على توثيق لحظات خروجه من ملعب أنفيلد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وذلك قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ونشر صلاح مقطع فيديو يظهر فيه وهو يبادل جماهير الريدز التحية والتصفيق، بينما كانت المدرجات تهتز بأغنيته الشهيرة "Egyptian King"، احتفالاً بالفوز على برايتون بهدفين نظيفين، وهي المباراة التي وضع فيها صلاح بصمته بصناعة الهدف الثاني للفرنسي هوجو إيكيتيكي.

ومن المقرر أن يطير صلاح مباشرة للالتحاق بمعسكر المنتخب المصري، استعداداً للمحفل القاري المرتقب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

محمد صلاح ليفربول جماهير ليفربول برايتون

