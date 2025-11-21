ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل ريفرز يونايتد ضيفا على بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وشهدت قائمة بيراميدز لمباراة ريفرز يونايتد النيجيري، استمرار غياب رمضان صبحي نجم وسط الفريق، عن المباريات بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، طارق علاء وعبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، إيفرتون داسيلفا، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، مصطفى زيكو وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي ودودو الجباس.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقبه الأفريقي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، عقب الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، في النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وكان نادي بيراميدز توج بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل الذي تم تنظيمه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي.

