موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة من فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

احتفى الحاسب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، بعودة نجم الفريق محمد صلاح للمشاركة مرة آخرى في المباراة، بعد غيابه عن الظهور في آخر مباراتين للفريق بمختلف البطولات.

وشارك صلاح اليوم في مباراة ليفربول أمام برايتون، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول من عمر اللقاء، الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصلاح وكتب عليها أرقامه مع الريدز منذ الانضمام للفريق في 2017، وكتب: "على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفخر".

وتمكن صلاح من صناعة هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويستعد محمد صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، للمشاركة في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقرأ أيضًا:

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي



لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول