كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

2 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
19:30

أوساسونا

فيديو هدف فلامنجو الأول في مرمى بيراميدز بكأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

08:19 م 13/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف فلامنجو في مرمى بيراميدز (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز (2) (2)

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ونظيره فلامنجو البرازيلي، في كأس الإنتركونتيننتال 2025 بتقدم الفريق البرازيلي، بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف تقديم فريق فلامنجو اللاعب ليو بيريرا، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال، على حساب كلا من، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يشارك باعتباره بطلا لدوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر، أن فريق بيراميدز يشارك في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي البطولة العام الماضي.

بيراميدز وفلامنجو كأس الإنتر كونتيننتال هدف فلامنجو الأول مباراة بيراميدز

أخبار

