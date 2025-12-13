فيديو هدف فلامنجو الأول في مرمى بيراميدز بكأس الإنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة من فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ونظيره فلامنجو البرازيلي، في كأس الإنتركونتيننتال 2025 بتقدم الفريق البرازيلي، بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف تقديم فريق فلامنجو اللاعب ليو بيريرا، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال، على حساب كلا من، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلاقي الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يشارك باعتباره بطلا لدوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر، أن فريق بيراميدز يشارك في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي البطولة العام الماضي.

