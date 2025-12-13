ملخص مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتينتتال

فيديو هدف فلامنجو الأول في مرمى بيراميدز بكأس الإنتركونتيننتال

تلقى فريق بيراميدز الهزيمة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، 2025 المقامة بقطر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وبهذا الفوز ضمن فريق فلامنجو البرازيلي الصعود إلى نهائي البطولة، لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفلامنجو:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب فلامنجو من داخل منطقة الجزاء، تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 14: عرضية من لاعب فلامنجو يبعدها دفاع فريق بيراميدز.

الدقيقة 18: رأسية من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز تخرج أعلى مرمى فلامنجو.

الدقيقة 24: ليو بيريرا يحرز الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من لاعب فلامنجو يتصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

الدقيقة 36: سيطرة على الركة من لاعبي فلامنجو البرازيلي.

الدقيقة 43: عرضية من محمد حمدي لاعب بيراميدز، لكنها تصل إلى يد حارس مرمى فلامنجو.

الدقيقة 45: تسديدة من مصطفى زيكو تخرج أعلى مرمى فلامنجو.

الدقيقة 2+45: فرصة التعادل تضيع بعد إنفراد من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ولكن يتصدى لها الحارس.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: دانيلو لويز يحرز الهدف الثاني لفلامنجو في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 58: محاولات مستمرة من فلامنجو لتسجيل الهدف الثالث في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 64: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يبعدها دفاع فلامنجو البرازيلي.

الدقيقة 68: تسديدة من محمود مرعي لاعب بيراميدز ولكن تسديدته تمر بجوار مرمى بيراميدز.

الدقيقة 72: تسديدة قوية من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى فلامنجو.

الدقيقة 83: توقف المباراة لعلاج لاعب فلامنجو.

الدقيقة 89: رأسية من محمد حمدي لاعب بيراميدز، تمر بجوار مرمى فلامنجو.

الدقيقة 2+90: فرصة الثالث تضيع من فريق فلامنجو، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الفيرق البرازيلي، يتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.