هتافات ولافتات.. كيف دعمت جماهير ليفربول محمد صلاح في مباراة برايتون؟

في مشهد استثنائي داخل ملعب آنفيلد، طوت جماهير ليفربول صفحة الأزمة الأخيرة التي عاشها نجمها الأول محمد صلاح مع إدارة النادي والمدرب أرني سلوت، مستقبله إياه بحفاوة بالغة ودعم كبير خلال مباراة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

رسالة الجماهير لمحمد صلاح

ورصدت عدسات الكاميرات لافتات مميزة زينت المدرجات، حملت صور صلاح وعبارات الدعم، مثل "الملك المصري" والعلم المصري، بالإضافة إلى هتافات صاخبة وتصفيق حار لحظة مشاركته بديلاً في الدقيقة 25.

ولم تكتفِ الجماهير بذلك، بل رفعت "اسكارفات" وقمصانا تحمل وجه النجم المصري، في رسالة واضحة بأن صلاح يظل المعشوق الأول لجماهير الريدز مهما كانت الظروف والأزمات.

صلاح يرد في الملعب ويقتحم التاريخ

وكعادته، لم يتأخر رد الفرعون داخل المستطيل الأخضر، فبعد دخوله ووسط هذه الأجواء الحماسية، ساهم صلاح في فوز فريقه بصناعة الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي.

هذه التمريرة الحاسمة لم تكن مجرد صناعة هدف، بل كانت بوابة عبور صلاح نحو مجد جديد، حيث أصبح ثالث أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 280 مساهمة، متخطيا أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (279)، ليواصل زحفه نحو قمة القائمة التاريخية التي يتصدرها آلان شيرر وواين روني.