"تواجد إنفانتينو".. 25 صورة ترصد تتويج فريق فلامنجو بلقب كأس التحدي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة من فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

توج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب كأس التحدي، بعد الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وحقق فلامنجو الفوز على بيراميدز، بثنائية نظيفة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "أحمد بن علي" بقطر، ليتوج الفريق البرازيلي بلقب كأس التحدي، ويضمن الصعود لنهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم، على منصب التتويج لتكريم لاعبي فلامنجو، منحهم الميداليات الذهبية ولقب كأس البطولة، وسط احتفالات قوية من لاعبي الفريق البرازيلي.

ويلاقي فريق فلامنجو في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب نهائي البطولة مباشرة، باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بين فلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري.

