خطف النجم البرازيلي فيرمينيو لاعب فريق ليفربول السابق والسد القطري الحالي، على التواجد في مدرجات ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي.

ويلاقي فريق بيراميدز حاليا نظيره فلامنجو البرازيلي، على ستاد "أحمد بن علي"، في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وظهر النجم البرازيلي، في مدرجات "أحمد بن علي"، رفقة عائلته خلال متابعة مباراة بيراميدز وفلامنجو، المقامة حاليا في كأس الإنتركونتيننتال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفلامنجو، بتقدم الفريق البرازيلي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب ليو بيريرا في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

ويذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين بيراميدز وفلامنجو، سيلاقي فريق باريس سان جيرمان في نهائي البطولة، إذا يشارك العملاق الفرنسي في النهائي باعتباره بطلا لدوري أبطال أوروبا.

