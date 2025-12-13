حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 15 ديسمبر الجاري لنظر 31 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون الـ 31 استعدادًا للفصل بها من خلال أحكام نهائية وباتة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، الخميس الماضي، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

ومن بين المخالفات التي أثرت على نتيجة الانتخابات في الدوائر (خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات، عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز، تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز).

اقرأ أيضًا:

النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه

رصاصات انتقام تنهي سائق في مزرعة القناطر.. ما قرار المحكمة على الإعدام؟