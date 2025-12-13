أول فريق مصري.. ماذا ينتظر بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي؟

كتبت- هند عواد:

تحدث إبراهيم هلهول، المدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن عودة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى قائمة الفريق في مواجهة برايتون.

وعاد محمد صلاح إلى قائمة ليفربول ضد برايتون، بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيم هلهول، في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح هو الشمس الساطعة في ليفربول، وجوده في قائمة مباراة برايتون مؤشر قوي جدا لصالحه، لأن من وجهة نظري أرني سلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس".

واختتم هلهول: "منذ بداية الموسم سلوت أخطأ بإشراك نحو 7 لاعبين لتشكيل ليفربول دون تأقلم مع الفريق، لهذا المردود ليس أفضل شيء، ويوجد عدم تجانس ظهر في النتائج".