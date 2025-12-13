مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

مدرب بالاتحاد الإنجليزي لمصراوي: صلاح الشمس الساطعة في ليفربول.. وسلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس

كتب : هند عواد

10:04 ص 13/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم هلهول مدرب إسبانيمور الإنجليزي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم هلهول
  • عرض 13 صورة
    مدرب مصر بإنجلترا إبراهيم هلهول
  • عرض 13 صورة
    مدرب مصر بإنجلترا إبراهيم هلهول
  • عرض 13 صورة
    حكاية إبراهيم هلهول مدرب إسبانيمور
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- هند عواد:

تحدث إبراهيم هلهول، المدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن عودة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى قائمة الفريق في مواجهة برايتون.

وعاد محمد صلاح إلى قائمة ليفربول ضد برايتون، بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيم هلهول، في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح هو الشمس الساطعة في ليفربول، وجوده في قائمة مباراة برايتون مؤشر قوي جدا لصالحه، لأن من وجهة نظري أرني سلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس".

واختتم هلهول: "منذ بداية الموسم سلوت أخطأ بإشراك نحو 7 لاعبين لتشكيل ليفربول دون تأقلم مع الفريق، لهذا المردود ليس أفضل شيء، ويوجد عدم تجانس ظهر في النتائج".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم هلهول محمد صلاح ليفربول برايتون ليفربول وبرايتون أرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان