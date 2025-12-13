مباريات الأمس
"لاحتمال وفاته".. نجم تشيلسي يقرر الاعتزال في سن 34 عاماً

كتب : نهي خورشيد

02:03 ص 13/12/2025
قرر النجم البرازيلي أوسكار نجم تشيلسي الأسبق اعتزال كرة القدم، بشكل نهائي عن عمر يناهز الـ 34 عاماً، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية أدت إلى انهياره خلال أحد تدريبات فريقه ساو باولو.

وخضع أوسكار لفحوصات طبية أثبتت إصابته بـ الإغماء الوعائي المبهمي، وهي حالة تسبب انخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو احتمال وفاته.

وبحسب شبكة Globo البرازيلية، فأن أوسكار ناقش مستقبله مع المقربين منه وإدارة ساو باولو، وأبلغ ناديه بقراره الاعتزال.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع إصدار بيان رسمي من اللاعب والنادي خلال الأيام المقبلة.

وكان أوسكار نقل إلى المستشفى الشهر الماضي بعد إغمائه أثناء التدريب، ليصدر نادي ساو باولو بيان حينها، جاء كالآتي: "التحقيقات الطبية المكثفة أكدت تشخيص الإغماء الوعائي المبهمي وغادر اللاعب المستشفى لاحقاً وواصل فترة التعافي، كما زار مركز تدريب النادي الأسبوع الماضي للقاء زملائه والجهاز الفني".

والجدير بالذكر أوسكار عاد إلى ناديه ساو باولو في ديسمبر الماضي بعد ثماني سنوات قضاها مع شنجهاي بورت في الصين، وكانت آخر مشاركاته في أغسطس الماضي أمام كورينثيانز، إذ تعرض لكسر في إحدى الفقرات بعد 20 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

كما يعتبر أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الذين لمعوا في أوروبا، وذلك بعدما سجل 38 هدفاً في 203 مباريات مع تشيلسي بين 2012 و2016.

أوسكار تشيلسي ساو باولو أوسكار لاعب برازيلي

