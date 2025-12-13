مباريات الأمس
بعد عودته للتشكيل الأساسي.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أنجيه؟

كتب : مصطفى الجريتلي

12:54 ص 13/12/2025
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى أوكسير
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (3)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (8)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (1)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (5)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (7)
    مصطفى محمد

عاد مصطفى محمد ليشارك أساسيًا بقميص نانت الفرنسي بعد 8 مباريات شارك بها بديلاً.

مصطفى محمد بدأ مباراة نانت وأنجيه التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي ولكن تم استبداله عند الدقيقة 64 بزميله يوسف العريبي.

وخلال الـ 64 دقيقة التي شارك بها مصطفى محمد لمس الكرة 23 مرة ليمررها لزملائه 13 مرة منها 8 تمريرات صحيحة، فيما أرسل 8 كرات داخل منتصف ملعب الخصم بواقع 3 تمريرات صحيحة بينما أرسل 5 تمريرات لمنتصف ملعبه بدقة 100%.

ولم يسدد مصطفى محمد أي كرة على المرمى خلال اللقاء ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة فيما قام بمراوغة واحدة وكانت غير ناجحة.

وفاز صاحب الـ 28 عامًا بـ 3 التحامات أرضية من أصل 6 خاضها وكذلك بـ 3 التحامات هوائية من أصل 3.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي أرقام مصطفى محمد

