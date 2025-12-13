"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برايتون؟

عاد مصطفى محمد ليشارك أساسيًا بقميص نانت الفرنسي بعد 8 مباريات شارك بها بديلاً.

مصطفى محمد بدأ مباراة نانت وأنجيه التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي ولكن تم استبداله عند الدقيقة 64 بزميله يوسف العريبي.

وخلال الـ 64 دقيقة التي شارك بها مصطفى محمد لمس الكرة 23 مرة ليمررها لزملائه 13 مرة منها 8 تمريرات صحيحة، فيما أرسل 8 كرات داخل منتصف ملعب الخصم بواقع 3 تمريرات صحيحة بينما أرسل 5 تمريرات لمنتصف ملعبه بدقة 100%.

ولم يسدد مصطفى محمد أي كرة على المرمى خلال اللقاء ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة فيما قام بمراوغة واحدة وكانت غير ناجحة.

وفاز صاحب الـ 28 عامًا بـ 3 التحامات أرضية من أصل 6 خاضها وكذلك بـ 3 التحامات هوائية من أصل 3.

