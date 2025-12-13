ويتكوف يتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين

وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المبعوث الأمريكي ويتكوف توجه إلى العاصمة الألمانية برلين لعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات أنباء، أن الزيارة تأتي في إطار مشاورات سياسية مكثفة تتعلق بتطورات الأوضاع الدولية وملفات التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت التقارير أن الاجتماعات المرتقبة تهدف إلى بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.