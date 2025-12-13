إعلان

ويتكوف يتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين

كتب : مصراوي

02:51 ص 13/12/2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المبعوث الأمريكي ويتكوف توجه إلى العاصمة الألمانية برلين لعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات أنباء، أن الزيارة تأتي في إطار مشاورات سياسية مكثفة تتعلق بتطورات الأوضاع الدولية وملفات التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت التقارير أن الاجتماعات المرتقبة تهدف إلى بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ويتكوف برلين زيلينسكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة