يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق برايتون اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام المباراة اليوم السبت 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالبريميرليج.

وشهدت قائمة ليفربول لمواجهة نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، عودة النجم المصري بعد غيابه عن قائمة الفريق، في مباراة إنتر ميلان الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح أمام برايتون

ويسعى النجم المصري لاستعادة مستواه في مباراة اليوم أمام برايتون اليوم السبت، بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا في الفترة الماضية وابتعاده عن التسجيل.

وتعد مباريات برايتون من المباريات المفضلة للنجم المصري، حيث دائما ما تشهد مساهمته في الأهداف، سواء من خلال الصناعة أو التسجيل.

وشارك صلاح أمام برايتون من قبل في 18 مباراة بمختلف البطولات، حقق فريقه خلالهم الفوز في 10 مباريات، تلقى الهزيمة في 4 لقاءات وحضر التعادل في مثلهم.

وساهم صاحب ال 33 عاما في 17 هدفا أمام برايتون، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل، يدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

والجدير بالذكر، أن صلاح غاب عن المشاركة مع ليفربول في آخر مباراتين خاضهم الفريق، سواء أمام ليدز في الدوري الإنجليزي أو أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

