ترامب يشعل الأجواء: الضربات الجوية على فنزويلا باتت وشيكة

كتب : مصراوي

02:42 ص 13/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الجوية على أهداف داخل فنزويلا ستبدأ قريبًا، في تصعيد جديد ينذر بتطورات عسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ترامب، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات أنباء، أن الاستعدادات جارية لتنفيذ الضربات، دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو التوقيت الدقيق لبدء العمليات.

وأضافت التقارير أن التصريحات جاءت في ظل توتر سياسي وأمني متصاعد، وسط ترقب دولي لما قد تحمله الساعات القادمة من تحركات على الأرض.

