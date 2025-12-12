مغن يتولى تدريب فريق في أولمبياد 2026.. ما القصة؟

ليس سلوت وحده.. المتسببون في استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان

أعلن المغني الأمريكي سنوب دوج توليه منصب المدرب الفخري لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2026".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن اللجنة الأولمبية الوطنية الأمريكية قالت إن سنوب دوج سيصبح المدرب الفخري للمنتخب، لتحفيز الرياضيين ودعمهم خارج أوقات المنافسات، ووصفت الأمر بالتاريخي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2026" خلال الفترة من 6 فبراير المقبل إلى 22 من نفس الشهر، في ميلانو وكورتيينا دامبيتسو.

