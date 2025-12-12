مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

مغن يتولى تدريب فريق في أولمبياد 2026.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

03:17 م 12/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المغني الأمريكي سنوب دوج يتولى تدريب المنتخب في الأولمبياد (4)
  • عرض 5 صورة
    المغني الأمريكي سنوب دوج يتولى تدريب المنتخب في الأولمبياد (3)
  • عرض 5 صورة
    المغني الأمريكي سنوب دوج يتولى تدريب المنتخب في الأولمبياد (1)
  • عرض 5 صورة
    المغني الأمريكي سنوب دوج يتولى تدريب المنتخب في الأولمبياد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المغني الأمريكي سنوب دوج توليه منصب المدرب الفخري لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2026".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن اللجنة الأولمبية الوطنية الأمريكية قالت إن سنوب دوج سيصبح المدرب الفخري للمنتخب، لتحفيز الرياضيين ودعمهم خارج أوقات المنافسات، ووصفت الأمر بالتاريخي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2026" خلال الفترة من 6 فبراير المقبل إلى 22 من نفس الشهر، في ميلانو وكورتيينا دامبيتسو.

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته

ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغني الأمريكي سنوب دوج أولمبياد 2026 منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة