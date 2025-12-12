لقطة طريفة في مفاوضات برشلونة لضم موهبة الأهلي

شهدت مفاوضات برشلونة مع الأهلي، يضم موهبة الأحمر الشابة حمزة عبد الكريم، لقطة طريفة، تتعلق بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عمر حمزة يشكل عقبة بسبب لوائح فيفا، التي تمنع التعاقد مع اللاعبين القاصرين من خارج الاتحاد الأوروبي، قبل إتمام 18 عاما.

وأشارت إلى أن حمزة سيبلغ 18 عاما في يناير (مواليد 1 يناير 2008)، وهو التوقيت الذي يريد النادي الكتالوني ضمه فيه.

واختتم الصحيفة: "الأهلي يصر على أنه ليس مضطرًا للبيع في الوقت الحالي، وسيحاول الاحتفاظ بالموهبة التي يعتبرونها الأكبر في مصر حاليًا، وفي الوقت نفسه، يعترفون بأن موقفهم ليس مثاليًا، إذ يتبقى في عقد اللاعب 18 شهرًا فقط، ما يعني أنه قد يرحل مجانًا خلال عام ونصف".

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته



ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟



