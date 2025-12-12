مباريات الأمس
لقطة طريفة في مفاوضات برشلونة لضم موهبة الأهلي

كتب : هند عواد

02:21 م 12/12/2025
شهدت مفاوضات برشلونة مع الأهلي، يضم موهبة الأحمر الشابة حمزة عبد الكريم، لقطة طريفة، تتعلق بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عمر حمزة يشكل عقبة بسبب لوائح فيفا، التي تمنع التعاقد مع اللاعبين القاصرين من خارج الاتحاد الأوروبي، قبل إتمام 18 عاما.

وأشارت إلى أن حمزة سيبلغ 18 عاما في يناير (مواليد 1 يناير 2008)، وهو التوقيت الذي يريد النادي الكتالوني ضمه فيه.

واختتم الصحيفة: "الأهلي يصر على أنه ليس مضطرًا للبيع في الوقت الحالي، وسيحاول الاحتفاظ بالموهبة التي يعتبرونها الأكبر في مصر حاليًا، وفي الوقت نفسه، يعترفون بأن موقفهم ليس مثاليًا، إذ يتبقى في عقد اللاعب 18 شهرًا فقط، ما يعني أنه قد يرحل مجانًا خلال عام ونصف".

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة عمر حمزة عبد الكريم

