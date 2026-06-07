أبرزهم أنشيلوتي ورافينيا.. 15 صورة لمحمد صلاح مع نجوم البرازيل

"زيكو مكسب اليوم"… أول تعليق من حسام حسن بعد خسارة المنتخب أمام البرازيل

توجه عدد كبير من نجوم منتخب البرازيل لتحية الدولي المصري محمد صلاح، خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، ضمن استعدادات البروفة الأخيرة لبطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل بنتيجة 2-1، في آخر لقاء ودي للفراعنة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في 11 من شهر يونيو الجاري.

وعقب المباراة، ألقي عدد من لاعبي البرازيل التحية مع محمد صلاح نجم ليفربول السابق، تقدمهم المدير الفني كارلو أنشيلوتي، و رافينيا لاعب برشلونة، وإندريك، وأليسون بيكر.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من المباراة، بعد أبقي عليه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر علي مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

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