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أبرزهم أنشيلوتي ورافينيا.. 15 صورة لمحمد صلاح مع نجوم البرازيل

كتب : محمد عبد الهادي

04:01 ص 07/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل

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توجه عدد كبير من نجوم منتخب البرازيل لتحية الدولي المصري محمد صلاح، خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، ضمن استعدادات البروفة الأخيرة لبطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل بنتيجة 2-1، في آخر لقاء ودي للفراعنة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في 11 من شهر يونيو الجاري.

وعقب المباراة، ألقي عدد من لاعبي البرازيل التحية مع محمد صلاح نجم ليفربول السابق، تقدمهم المدير الفني كارلو أنشيلوتي، و رافينيا لاعب برشلونة، وإندريك، وأليسون بيكر.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني من المباراة، بعد أبقي عليه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر علي مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 محمد صلاح منتخب البرازيل

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