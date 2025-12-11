مباريات الأمس
إمام مسجد ليفربول يكشف: "محمد صلاح كان يصلي دون أن يزعجه أحد"

كتب : هند عواد

01:59 م 11/12/2025
شارك إمام مسجد ومعهد ليفربول الإسلامي، شفيق رحمن، في فيلم وثائقي لشبكة "بي بي سي"، عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعنوان: "ريف مصر إلى الساحة العالمية".

وقال شفيق رحمن: "عندما التقيت بمحمد صلاح "مو" لأول مرة، كان يأتي إلى هنا بانتظام، كان يصل متأخراً قليلاً بعد انتهاء تدريبه".

وأضاف: "كان هناك أشخاص ينتظرون في الخارج يرغبون في رؤيته، لكن لم يكن أحد يزعجه أثناء الصلاة".

واختتم إمام مسجد ليفربول: "طبيعة هذا الدين هي أن الجميع سواسية أمام الله. عندما يأتي الناس للصلاة، يقفون متقاربين للغاية، يلمسون أكتاف بعضهم البعض. شعر "مو" بالأمان الشديد هنا".

محمد صلاح ليفربول فيلم وثائقي عن صلاح إمام مسجد ليفربول

