مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

على رأسها الجزيري وبن رمضان.. قائمة منتخب تونس النهائية لأمم إفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

01:58 م 11/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (5)
  • عرض 9 صورة
    مدرب منتخب تونس
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب تونس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 19 يناير المقبل.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

وتتصدر القائمة أسماء بارزة مثل محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، كنجوم منتخب تونس في البطولة.

قائمة المنتخب التونسي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسين.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – علي العابدي – مرتضى بن وناس – علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخري – سام تقا – محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – نعيم السليتي.

خط الهجوم: إلياس سعد – إلياس العاشور – سبستيان تونكتي – فراس شواط – حازم المستوري – سيف الدين الجزيري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزيري علي معلول محمد علي بن رمضان منتخب تونس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟