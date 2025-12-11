إمام مسجد ليفربول يكشف: "محمد صلاح كان يصلي دون أن يزعجه أحد"

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 19 يناير المقبل.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

وتتصدر القائمة أسماء بارزة مثل محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، كنجوم منتخب تونس في البطولة.

قائمة المنتخب التونسي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسين.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – علي العابدي – مرتضى بن وناس – علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخري – سام تقا – محمد علي بن رمضان – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – نعيم السليتي.

خط الهجوم: إلياس سعد – إلياس العاشور – سبستيان تونكتي – فراس شواط – حازم المستوري – سيف الدين الجزيري.