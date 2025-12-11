حرص أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس، على زيارة أحمد حسن عبدالعزيز، معلم الرياضيات بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات، داخل المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لاعتداء من شقيق طالبة داخل المدرسة

وخلال الزيارة، كلّف وكيل الوزارة علاء عنان، مدير إدارة أبوصوير التعليمية، الذي رافقه في الجولة، بمتابعة حالة المعلم الصحية بشكل يومي وتقديم كل أشكال الدعم اللازم حتى خروجه من المستشفى وعودته إلى العمل، مؤكداً أن الوزارة لن تتخلى عن حق أي معلم يتعرض للاعتداء.

وتحدث موسى مع المعلم موضحًا أن الوزارة تقف إلى جواره بالكامل، ومشدداً على أن سلامته وحقوقه مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الاعتداء عليه جريمة سيتم التعامل معها قانونيًا بلا أي استثناءات أو تساهل.

وفي سياق متصل، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تفقد وكيل الوزارة صباح اليوم مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بإدارة أبوصوير، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته التفقدية، زار موسى عددًا من الفصول الدراسية المختلفة، وناقش الطالبات في مستوى التحصيل الدراسي، معربًا عن ارتياحه لحضورهن المتميز والتزامهن داخل الفصول. كما شدد على ضرورة الالتزام بتسجيل الغياب اليومي، وتنفيذ الأنشطة التعليمية، والمتابعة الدقيقة للمناهج المقررة خلال الفصل الدراسي الأول.

وحرص موسى، يرافقه مدير الإدارة، على لقاء معلمي المدرسة، مؤكداً دعمه الكامل لهم، وأن الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة أي معلم تحت أي ظرف. وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة تفاصيل واقعة التعدي على المعلم، والإجراءات القانونية المتخذة بحق ولي الأمر، ووصف ما حدث بأنه “سلوك مرفوض وخروج على القيم الأخلاقية والآداب العامة، ومخالف صريح للقانون”.

وأكد وكيل الوزارة أن حماية المعلم واجب وطني، وأن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع العاملين والطلاب.