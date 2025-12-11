إمام مسجد ليفربول يكشف: "محمد صلاح كان يصلي دون أن يزعجه أحد"

تحدث ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن ارتباط نجم الريدز بقريته.

وقال ماهر أنور شتيه، في فيلم وثائقي لشبكة "بي بي سي": "ما ميزه منذ صغره هو انضباطه، لا يزال مرتبطًا بجذوره ارتباطًا وثيقًا، على الرغم من الشهرة والاعتراف العالمي، لا يجد السعادة الحقيقية إلا في قريته، حيث يقضي وقته مع عائلته وأصدقائه. إنه قدوة لشباب مصر، والشباب العربي، وشباب العالم الإسلامي بأسره. لقد رفع رؤوسنا جميعاً."

وأضاف: "كان صلاح، في طفولته، يسافر لمدة تصل إلى خمس ساعات بالحافلة الصغيرة من قريته إلى العاصمة، حيث كان يلعب كرة القدم للشباب لنادي المقاولون العرب الذي يلعب في الدرجة الأولى. وقد ساعد ذلك في غرس المرونة التي أرشدته طوال مسيرته المهنية، إلى جانب الدعم من أحبائه".

وشارك أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق، في الفيلم الوثائقي، قائلا: "يجب أن تكون قويًا عقليًا للغاية وأنت طفل صغير تسعى وراء حلمك بهذه الطريقة، زوجته من نفس القرية. لقد نشأوا معًا، وهذا أمر رائع لأنها تعرف كل شيء عنه وقد دعمته طوال الطريق".

وأضاف: "الآن، أي شخص في القرية يطلب منه الدعم، يقدم له الدعم. وهذا يدل على عظمة إنسانيته، منذ مغادرته مصر، حافظ صلاح على علاقات وثيقة مع نجريج وقام بتمويل محطة إسعاف ومؤسسة خيرية ومعهد ديني في المنطقة".

واختتم: "لقد أظهر صلاح إيمانه بكل فخر طوال مسيرته الكروية - فهو يصلي سواء عند دخوله أرض الملعب أو بعد تسجيل الأهداف".

