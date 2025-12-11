مباريات الأمس
إعلان

"تعيش في الخيام ولم تراه منذ 3 سنوات".. قصة والدة مدرب منتخب فلسطين

كتب : هند عواد

11:24 ص 11/12/2025
رغم مأساة الحرب وهدم منازلهم، ينتزع الشعب الفلسطيني الأمل من داخل الخيام التي نزحوا إليها، وهم يتابعون منتخب بلادهم يصنع التاريخ في كأس العرب، ومن بين هذه الخيام، توجد أسرة إيهاب أبو جزر مدرب الفدائي.

وبينما يقود إيهاب أبو جزر منتخب فلسطين في الدوحة لإنجاز تاريخي والتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، كانت عائلته تسكن الخيام في خان يونس، وتتابع الفدائي من خلف الشاشات.

وعقب تعادل منتخب فلسطين مع سوريا وحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، ظهرت والدة إيهاب أبو جزر في مقطع فيديو وهي تتابع إنجاز نجلها، وتردد: "حبيبي الله يرضى عليك، الله يعلي مراتبك، حبيبي رفعت رأسي".

فبعد تعرض منزل إيهاب أبو جزر في خان يونس للقصف، نزحت عائلته وبينهم والدته إلى الخيام، وقالت في حوار عبر موقع "الحدث": "والله فرحنا، وفرح الناس في الخيام، الناس مهمومة الله يعينها، الكل مبسوط لإيهاب والكل يتابع المنتخب، نفسي أكون جنبه وأحضنه، لم أره منذ 3 سنوات ولم أحضنه، اشتقت له كثيرًا، رفع رأس الشعب الفلسطيني".

إيهاب أبو جزر والدة إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين منتخب فلسطين

